В Подмосковье пустят дополнительные маршруты транспорта в дни форума "Армия-2017"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Дополнительные электрички и автобусы будут ездить в Подмосковье во время проведения форума "Армия-2017" в парке "Патриот", сообщил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России Александр Миронов.

"В дни массового посещения форума назначено более 20 дополнительных электропоездов с Белорусского и Киевского вокзалов до станций Голицыно, Кубинка и Селятино", - сказал Миронов на заседании оргкомитета форума.

Кроме того, для доставки посетителей форума будет организовано 15 автобусных маршрутов, задействовано 135 городских пассажирских автобусов и 70 автобусов Минобороны, которые позволят перевезти свыше 80 тысяч человек в день. Также спланировано движение пассажирского поезда от станции "Кубинка-1" до платформы "Парк "Патриот".

Для парковки транспорта участников и гостей форума подготовлено более 12 тысяч машиномест, рассказал Миронов.

Форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа 2017 года на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в Подмосковье, а также во всех военных округах и на Северном флоте.