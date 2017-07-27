Эко-парк "Пехорка" в Балашихе может быть продлен до Лосиного острова и Железнодорожного

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы Балашихинского городского округа Подмосковья Сергей Юров договорился с автором концепции нового эко-парка "Пехорка" о создании проекта единого паркового пространства вдоль реки Пехорка через территорию округа от национального парка "Лосиный остров" до микрорайона Железнодорожный. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Подмосковье 360" в четверг.

Эко-парк "Пехорка" - крупнейший текущий проект в сфере создания рекреационных зон в Московской области. Он будет находиться на месте действующего городского парка на ул. Живописная на берегу одноименной реки. Общая площадь проектируемой части занимает 22 га.

"Мы договорились, что до конца этого года сделаем единую концепцию паркового пространства городского округа, который объединит парк "Пехорка" и пройдет от Лосиного острова до микрорайона Железнодорожный", - сказал Юров. Он отметил, что длина фрагмента реки Пехорки, который находится на территории Балашихи, составляет 12 км.

"Я думаю, что в течение ближайших трех лет мы продлим этот парк и в сторону Лосиного острова, и в сторону Железнодорожного", - отметил Юров.

Концепция нового парка "Пехорка" победила в смотре-конкурсе проектов парков в 2017 году. Власти планируют реализовать ее до лета 2018 года. Стоимость реновации территории составит 360 млн рублей.

Проект предполагает создание системы "ядер" функционального назначения внутри парка. В нем будут расположены вейк-парк, зона барбекю и прокат лодок.