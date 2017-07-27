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Образующийся на полигоне "Кучино" фильтрат начнут откачивать спецоборудованием

Москва Московская область
27 июля, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Правительство области готово пойти на такие меры, чтобы не допустить экологической катастрофы

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Власти Московской области готовы выделить средства на дорогостоящие мероприятия на полигоне ТБО "Кучино" в подмосковной Балашихе по откачке фильтрата, который образуется на свалке.

Об этом сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Подмосковье 360".

"Я дал соответствующее указание министерству экологии, в частности, министру для того, чтобы специально оборудованные траки приезжали и откачивали этот фильтрат [с полигона "Кучино"], чтобы он не попадал в реку, и вывозили на другие очистные сооружения", - сказал Воробьев.

Губернатор уточнил, что откачка фильтрата довольно затратное мероприятие, но правительство готово пойти на такие меры, чтобы впредь не допустить экологической катастрофы.

В ходе прямой линии с губернатором член рабочей группы по закрытию полигона, житель Балашихи Максим Герасименко отметил, что почти весь мусор на полигоне удалось засыпать сверху грунтом. "Но запах остается. Мы контролируем этот процесс круглосуточно", - сказал он.

Кроме того, по словам активиста, существует проблема с завозом грунта на полигон. "Надо 300-400 машин в день по плану, по факту - 60-100. Со вчерашнего дня начали привозить 300-320 машин. Если так продолжится дальше, то будет очень хорошо", - сказал Герасименко.

Полигон "Кучино" в Балашихинском округе Подмосковья был закрыт 23 июня после соответствующего требования президента РФ Владимира Путина. Глава государства узнал о проблеме в ходе "Прямой линии" 15 июня от местных жителей, которые жаловались на плохие условия проживания в непосредственной близости от свалки. На полигон ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них до 80% поступало из Москвы.

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