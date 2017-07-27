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В Подмосковье разработают программу повышения квалификации перинатальных специалистов

Москва Московская область
27 июля, 21:27 UTC+3

Власти региона также планируют ввести в эксплуатацию еще четыре областных центра охраны материнства и детства к 1 сентября

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Власти Московской области намерены разработать программу, которая позволит повышать квалификацию специалистов перинатальных центров и роддомов региона.

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Подмосковье 360" в четверг.

"Мы посмотрим программу, которая позволит всем нашим сотрудникам, врачам, кто задействован в родовспоможении и оказании перинатальных услуг, развиваться и перенимать лучшие практики", - сказал Воробьев, добавив, что такая программа будет разработана.

Власти Московской области планируют ввести в эксплуатацию еще четыре областных центра охраны материнства и детства к 1 сентября: Коломенского, Щелковского перинатальных центров и Раменского и Сергиево-Посадского родильных домов. Медицинские центры будут рассчитаны на комплексное оказание помощи матерям, детям и отцам, сообщалось ранее.

Первый центр материнства и детства - Наро-Фоминский перинатальный центр - был открыт 30 июня 2017 года. 

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Воробьев, Андрей Юрьевич
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