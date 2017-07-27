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В первичную диспансеризацию в Подмосковье могут включить тест на рак предстательной железы

Москва Московская область
27 июля, 21:37 UTC+3

Стоимость одного такого анализа составляет около 400 рублей

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Власти Московской области рассмотрят возможность включения теста на простатический специфический антиген (ПСА), который позволяет определить рак предстательной железы, в список процедур первичной диспансеризации.

Об этом заявил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков в ходе "Прямой линии с губернатором" в эфире телеканала "Подмосковье 360".

Вопрос включения теста ПСА в список первичных анализов при диспансеризации поднял заведующий терапевтическим отделением Красногорской городской больницы № 1 Андрей Васильев.

"Мы сделаем это отдельным приказом через диспансеризацию и заложим финансирование данной программы в фонд обязательного медицинского страхования", - сказал Марков. "Вложение в профилактику будет намного дешевле, чем то, что мы выявляем на поздней стадии онкологии", - отметил он. По его словам, стоимость одного такого анализа может составлять 300-400 рублей. При этом областной бюджет направляет ежегодно около 2,5 млрд рублей на приобретение льготных лекарств для онкобольных.

"Если на ранних стадиях эту проблему устранить, то эти 2,5 млрд не будут как минимум увеличиваться", - согласился губернатор.

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