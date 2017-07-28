Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье местный житель в ходе ссоры обезглавил своего знакомого

Москва Московская область
28 июля, 10:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Согласно данным СК, убийство совершено во время распития спиртного

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии помогли задержать в Подмосковье местного жителя, который в ходе ссоры обезглавил своего знакомого. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"27 июля в одной из квартир жилого дома на улице Восстания в Егорьевске был обнаружен труп местного жителя с множественными колото-резаными ранами в области грудной клетки и живота и отчлененной головой", - сообщили в ГСУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным следствия, убийство совершено во время распития спиртного в ходе бытовой ссоры. "Ранения потерпевшему, а также посмертное отчленение головы, причинены кухонным ножом", - добавили в ГСУ.

При активном участии сотрудников Росгвардии был задержан 32-летний житель Щелкова. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гульнара Каримова приговорена к пяти годам ограничения свободы
2
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие часы в Москве
3
Испытание верой: мифы о крещении Руси
4
ЦБ отозвал лицензию у банка "Югра"
5
Президент Молдавии назвал недопустимым запрет группе артистов РФ посетить республику
6
Мощи Николая Чудотворца доставят из Петербурга обратно в Италию
7
Город Айвазовского: как в Феодосии хранят память о великом живописце
Темы дня
Новости партнеров
Реклама