В Подмосковье местный житель в ходе ссоры обезглавил своего знакомого

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии помогли задержать в Подмосковье местного жителя, который в ходе ссоры обезглавил своего знакомого. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"27 июля в одной из квартир жилого дома на улице Восстания в Егорьевске был обнаружен труп местного жителя с множественными колото-резаными ранами в области грудной клетки и живота и отчлененной головой", - сообщили в ГСУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным следствия, убийство совершено во время распития спиртного в ходе бытовой ссоры. "Ранения потерпевшему, а также посмертное отчленение головы, причинены кухонным ножом", - добавили в ГСУ.

При активном участии сотрудников Росгвардии был задержан 32-летний житель Щелкова. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого.