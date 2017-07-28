В Подмосковье местный житель в ходе ссоры обезглавил своего знакомого

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии помогли задержать в Подмосковье местного жителя, который в ходе ссоры обезглавил своего знакомого. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.
"27 июля в одной из квартир жилого дома на улице Восстания в Егорьевске был обнаружен труп местного жителя с множественными колото-резаными ранами в области грудной клетки и живота и отчлененной головой", - сообщили в ГСУ.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным следствия, убийство совершено во время распития спиртного в ходе бытовой ссоры. "Ранения потерпевшему, а также посмертное отчленение головы, причинены кухонным ножом", - добавили в ГСУ.
При активном участии сотрудников Росгвардии был задержан 32-летний житель Щелкова. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого.