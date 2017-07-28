Мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП в Подмосковье

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Мотоцикл и автомобиль "Волга" столкнулись в Дмитровском районе Подмосковья, погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
"На 10-м км автодороги Горшково - Петраково вне населенного пункта мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем "Волга". В результате аварии погибли водитель и пассажир мотоцикла", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.