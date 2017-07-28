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Сироты с инвалидностью получат второе специальное образование бесплатно в Подмосковье

Москва Московская область
28 июля, 12:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

По мнению первого зампредседателя правительства региона Ольги Забраловой, вторая профессия даст "возможность максимально адаптироваться к самостоятельной жизни вне стен детского дома"

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Власти Московской области приняли в июле закон, который позволит детям-сиротам с ограниченными возможностями здоровья получить второе специальное образование в колледжах и техникумах региона за счет областного бюджета. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

"Получение второй профессии дает больше шансов для дальнейшего трудоустройства, а значит и возможность максимально адаптироваться к самостоятельной жизни вне стен детского дома", - цитирует Забралову в пятницу ее пресс- служба.

,По данным на июль, почти 550 детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья получают рабочую профессию в колледжах и техникумах Подмосковья. Всего 151 человек закончил обучение по адаптивным программам в Московской области в 2017 году.

Часть подростков, желающих продолжить учебу, уже подали документы на обучение по второй рабочей профессии, добавила Забралова. "Например, среди специальностей, которым они могут обучиться, - маляр-штукатур, швея, ландшафтный дизайнер, повар", - сказала она.

Право на второе бесплатное специальное образование детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья установил закон Московской области от 18.07.2017 № 129/2017-ОЗ, отмечается в сообщении.

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