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Россельхознадзор зафиксировал вирус АЧС в Московской области

Москва Московская область
28 июля, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Для человека вирус не представляет опасности

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Вирус африканской чумы свиней (АЧС) был зафиксирован на территории Орехово-Зуевского района Московской области, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"В результате проведения лабораторных исследований проб патологического материала от павшей домашней свиньи, содержавшейся в личном подсобном хозяйстве, выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней", - сообщает Россельхознадзор.

В хозяйстве проведена дезинфекция места содержания свиней, отобраны пробы, подтверждающие качество дезинфекции, уничтожено оставшееся поголовье свиней личного подсобного хозяйства. В настоящее время проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий.

Болезнь животных, вызванная АЧС и угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию с территории Грузии в 2007 году. На данный момент вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине.

АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней, зараженное поголовье уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни.

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