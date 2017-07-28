Случаи бешенства в Подмосковье стали фиксировать в два раза реже в 2017 году

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Ветеринары зафиксировали двукратное снижение частоты случаев заболевания животных бешенством в Московской области в январе - мае 2017 года против того же периода 2016 года. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям Евгений Чикнайкин в пятницу.

"С января по май месяц было зарегистрировано в 2016 году 114 случаев. В этом году у нас 52 случая бешенства по май", - сказал он. Управление располагает обобщенными данными по заболеванию только за этот период, но положительная динамика сохранится в 2018 году, считает он.

Всего к 28 июля в Подмосковье было зафиксировано 67 случаев бешенства в 27 муниципалитетах области из 67 с начала 2017 года. Самые неблагополучные по бешенству образования - Лотошинский, Ногинский и Раменский районы, поскольку на их территории было по 5 случаев заражения. По 4 случая заболевания ветеринары зафиксировали в Клинском, Нарофоминском, Солнечногорском, Одинцовском и Щелковском районах.

Основные переносчики бешенства заболевания - дикие плотоядные, например, лисицы и енотовидные собаки. На них приходится от 43 до 47% случаев заболевания. Вторая по частоте заражения бешенством группа - бродячие животные. Среди домашних животных в 2017 году зафиксировано только 17 случаев заболевания в регионе, отметил начальник отдела ветеринарного надзора Подмосковья.

Таблетки с воздуха

Ветеринары разбрасывают в лесах "оральную вакцину" - мясные брикеты с капсулой внутри, чтобы дать иммунитет диким плотоядным, рассказал Чикнайкин. В тех местах, куда специалисты не могут попасть пешком, приманки распространяют с самолетов.

"В этом году в труднодоступных лесных массивах силами малой авиации осуществлялся разброс", - сказал он. Брикеты с воздуха раскидали в Мытищинском, Серпуховском, Рузском, Чеховском и Можайском районах. По его словам, этот метод позволил сократить количество случаев бешенства среди диких животных, его альтернатива для контроля заболеваемости среди лесных жителей - отстрел.

Свалки прикармливают переносчиков бешенства

Специалисты в рамках борьбы с бешенством фиксируют и ликвидируют незаконные свалки органических отходов вместе с муниципальными властями, добавил Чикнайкин. К ним, как к кормушкам, приходят дикие животные, в том числе переносчики бешенства.

"Животные между собой дерутся. Вот контакт диких плотоядных с бродячими собаками, которые живут на территории муниципалитетов", - пояснил он. Среди бездомных животных с бешенством специалисты борются отловом. Эта ответственность лежит на муниципалитетах.

Ветеринарные службы Подмосковья организовывали выездные бригады для вакцинации в сельской местности и городах, чтобы противостоять заболеванию среди домашних животных. Их прививают бесплатно, напомнил чиновник. Однако специалистам приходится агитировать население через СМИ и раздавать листовки, чтобы повысить популярность прививок от бешенства.

Домашние питомцы контактируют с дикими животными, когда хозяева берут их с собой на дачи в область, в том числе из столицы. "В случае, если животное из Москвы, находясь в Подмосковье, заболевает бешенством, то регистрируется этот случай в Подмосковье, что приводит к росту статистики в области", - сказал Чикнайкин.