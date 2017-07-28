Реконструкция двух мостов на Международном шоссе в Химках завершилась раньше срока

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Подрядчик завершил реконструкцию двух параллельных мостов через реку Клязьма на Международном шоссе, соединяющим аэропорт Шереметьево с федеральной трассой М-11, в городском округе Химки в Подмосковье. Скорость движения на обновленных сооружениях составит 100 км/ч, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в пятницу.

"Подрядчик выполнил весь объем работ на четыре месяца раньше запланированного срока. В рамках контрактных обязательств реконструкция мостов должна была закончиться в конце текущего года", - отмечает пресс-служба.

Ежедневно по новым мостам смогут проезжать свыше 40 тыс. автомобилей. Движение организовано по двум полосам в каждое направление. Протяженность всего участка с мостами составляет 207 метров, каждого сооружения в отдельности - 82,5 метра.

Подрядчик демонтировал старые параллельные мосты, построил новые и реконструировал подходы к сооружениям, пояснили в министерстве. Старые сооружения были возведены в 1960-е годы. При последней оценке их состояния специалисты выявили дефекты гидроизоляции, металлических элементов конструкции и дорожного покрытия.

Стоимость реконструкции составила 274 млн рублей. Эти деньги были выделены из средств дорожного фонда Московской области. Работа реализована в рамках госпрограммы Подмосковья "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса".