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Реконструкция двух мостов на Международном шоссе в Химках завершилась раньше срока

Москва Московская область
28 июля, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Подрядчик завершил реконструкцию на четыре месяца раньше назначенного срока

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Подрядчик завершил реконструкцию двух параллельных мостов через реку Клязьма на Международном шоссе, соединяющим аэропорт Шереметьево с федеральной трассой М-11, в городском округе Химки в Подмосковье. Скорость движения на обновленных сооружениях составит 100 км/ч, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в пятницу.

"Подрядчик выполнил весь объем работ на четыре месяца раньше запланированного срока. В рамках контрактных обязательств реконструкция мостов должна была закончиться в конце текущего года", - отмечает пресс-служба.

Ежедневно по новым мостам смогут проезжать свыше 40 тыс. автомобилей. Движение организовано по двум полосам в каждое направление. Протяженность всего участка с мостами составляет 207 метров, каждого сооружения в отдельности - 82,5 метра.

Подрядчик демонтировал старые параллельные мосты, построил новые и реконструировал подходы к сооружениям, пояснили в министерстве. Старые сооружения были возведены в 1960-е годы. При последней оценке их состояния специалисты выявили дефекты гидроизоляции, металлических элементов конструкции и дорожного покрытия.

Стоимость реконструкции составила 274 млн рублей. Эти деньги были выделены из средств дорожного фонда Московской области. Работа реализована в рамках госпрограммы Подмосковья "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса".

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