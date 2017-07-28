Новая эстакада через Горьковское направление МЖД в Реутове появится к осени 2020 года

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Строительство новой эстакады в подмосковном Реутове, через Горьковское направление Московской железной дороги, начнется в сентябре 2017 года и завершится через три года, сообщает в пятницу пресс-служба городской администрации.

"Строительство эстакады в Реутове начнется в сентябре. Работы займут три года", - говорится в сообщении.

Эстакада пройдет от Транспортной улицы до Носовихинского шоссе и, таким образом, позволит добираться до Горьковского шоссе и обратно без пересечения железнодорожного переезда. Ближайшие подобные пути находятся на МКАД, в 3 километрах, и в Кучино, на расстоянии более 4 километров.

Расчетная средняя скорость движения по новой эстакаде составит 80 км/ч, а пропускная способность путепровода - до 31 тыс. автомобилей в сутки, сообщил исполняющий обязанности главы Реутова Станислав Каторов. "Проект путепровода уже готов и прошел экспертизу. В сентябре будет заключен контракт с проектировщиками и начинаем строительные работы новой эстакады", - приводят его слова в сообщении. Новый путепровод обойдется в 2,3 млрд рублей.

Протяженность эстакады составит 1,2 километра. Мост повысит инвестиционную привлекательность промзоны города, в районе Транспортной улицы, и его экономический потенциал, отметили в пресс-службе администрации.