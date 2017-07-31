Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Подмосковье

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на Минском шоссе в Подмосковье, в результате аварии погиб один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе ГУ МВД по Московской области.
"На 57-м км Минского шоссе автомобиль Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В результате ДТП погиб водитель Nissan", - сказал собеседник агентства.
По данному факту проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.