Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Подмосковье

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на Минском шоссе в Подмосковье, в результате аварии погиб один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе ГУ МВД по Московской области.

"На 57-м км Минского шоссе автомобиль Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В результате ДТП погиб водитель Nissan", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.