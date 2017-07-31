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В Подмосковье число ограниченных в правах за долги водителей выросло до 9 тысяч

Москва Московская область
31 июля, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Большую часть должников составили неплательщики алиментов

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Количество водителей, ограниченных в праве управления автомобилем за долги, в Подмосковье за полгода выросло с двух до девяти тысяч. Это отмечается в материалах управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Московской области.

Если на 1 января в Подмосковье были ограничены в праве вождения за долги 2114 человек (с общей суммой долга 319 млн руб.), то к началу июля их число выросло 9,2 тыс. (с суммарной задолженностью в 1,765 млрд рублей). Большую часть из них составили должники по алиментам - 7,6 тыс. человек с суммарным долгом в 1,3 млрд рублей. Благодаря ограничению специальных прав (как правило, водительских) подмосковные приставы смогли взыскать 38,5 млн рублей.

Выросло в Подмосковье и число должников, ограниченных в праве выезда за рубеж - с 46 до 54 тыс. человек (с общей суммой долга 29 млрд руб.). Среди них примерно каждый пятый - должник по алиментам (12 тыс. человек).

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