Мужчина и ребенок погибли, столкнувшись на скутере с грузовиком в Подмосковье

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Скутер столкнулся с грузовиком на Можайском шоссе в Подмосковье, в результате ДТП погиб мужчина и 10-летний ребенок. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе ГУ МВД по Московской области.
"На Можайском шоссе, на 3-м км трассы М-1 Борисово - Верея произошло столкновение грузовика со скутером. В результате аварии погибли два человека - мужчина и 10-летний ребенок", - сказал собеседник агентства.
Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.