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В подмосковных Серебряных Прудах по требованию прокуратуры закрыты свалки

Москва Московская область
31 июля, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Ранее районная прокуратура внесла в администрацию округа представление, требующее ликвидации несанкционированных свалок, но выявленные нарушения не были устранены

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Суд в Подмосковье принудил закрыть несанкционированные свалки твердых бытовых отходов в Серебряных Прудах. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"В ходе проверочных мероприятий выявлены свалки твердых бытовых отходов вблизи деревень Дудино и Благодать городского округа Серебряные Пруды Московской области. По результатам проверки прокуратура района внесла в администрацию городского округа Серебряные Пруды представление. Однако нарушения не были устранены", - сообщили в пресс-службе.

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В соответствии с требованиями законов, территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями. Обработка и утилизация отходов входит в обязанности органов местного самоуправления, пояснили в областной прокуратуре.

"В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исками о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным, понуждении ликвидировать несанкционированные свалки ТБО и провести рекультивацию земельных участков", - добавили в пресс-службе. Серебрянопрудский районный суд Московской области удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме. Судебные решения исполнены.

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