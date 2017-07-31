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Почти 150 тыс. неработающих пенсионеров Подмосковья получили доплаты в I половине 2017 г.

Москва Московская область
31 июля, 18:15 UTC+3

За 2017 год на доплаты будет выделено 4,5 млрд рублей бюджетных средств

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Власти Московской области перечислили доплаты 149,5 тысяч неработающим пенсионерам в первой половине 2017 года, сообщила в понедельник первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова.

Подмосковные власти начисляют каждому неработающему пенсионеру специальную социальную доплату, если его доход с учетом различных выплат не превышает величину прожиточного минимума. Этот показатель для пенсионеров Московской области в 2017 году был увеличен с 8,95 тыс. до 9,161 тыс. рублей.

"За шесть месяцев 2017 года в Подмосковье региональную социальную доплату к пенсии получил 149 481 неработающий пенсионер", - цитирует Забралову ее пресс-служба. Сколько таких выплат получили пенсионеры в первой половине 2016 года, не уточняется.

В пресс-службе отметили, что всего за шесть месяцев 2017 года областной бюджет направил на социальную доплату пенсионерам 2,4 млрд рублей. За весь текущий год на эту меру поддержки будет выделено 4,5 млрд рублей.

Чтобы получать социальную доплату, пенсионер должен обратиться в многофункциональный центр или орган соцзащиты по месту жительства, напомнили в пресс-службе.

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