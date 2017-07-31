Более 7 тыс. ДДУ зарегистрировано в июне в Подмосковье

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на территории Московской области в июне выросло почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило 7 267 договоров. Об этом сообщается на сайте подмосковного правительства со ссылкой на пресс-службу областного Росреестра.

"Общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве составило 7 267, что соответствует росту почти на 8% по сравнению с июнем 2016 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в прошедшем июне ведомством зарегистрировано 51 643 права на жилые помещения, что практически повторяет показатель июня прошлого года. "Общее количество зарегистрированных прав на земельные участки увеличилось на 6% (36069) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (33 920)", - добавляется в материале.

Всего в июне текущего года зарегистрировано 144 346 прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости, что на 4% выше показателей июня 2016 года - 139 242 регистрационных действия.