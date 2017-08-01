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Власти Подмосковья озвучили рейтинг работы муниципалитетов в 2017 году

Москва Московская область
1 августа, 11:28 UTC+3 КРАСНОГОРСК КРАСНОГОРСК 1, августа. /ТАСС

Лидерами по обеспечению целевых показателей развития области стали Серпухов, Фрязино, Звенигород, Протвино и Ивантеевка

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КРАСНОГОРСК, 1 августа. /ТАСС/. Серпухов, Фрязино, Звенигород, Протвино и Ивантеевка стали муниципалитетами-лидерами по оценке эффективности работы органов местного самоуправления по обеспечению целевых показателей развития Московской области за I полугодие 2017 года. В рейтинг аутсайдеров вошли городские округа Озера, Дзержинский, Жуковский и Электросталь, а также Дмитровский и Раменский районы. Об этом сообщил на заседании правительства региона во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам главы региона, "рейтинг-50" базируется на указах президента, а также принятых правительством Подмосковья государственных программах. "Мы договорились, что годовой рейтинг будет опубликован после промежуточных результатов, это позволяет каждому главе территории соответственно корректировать свою работу, смотреть, где у него сильные и слабые стороны", - сказал Воробьев.

"Хочу отметить, что у нас хорошими темпами идут такие муниципалитеты, как Серпухов, Фрязино, Звенигород, Протвино, Ивантеевка. Очень приятно, что коллеги за I полугодие 2017 года заметно прибавили [в рейтинге эффективности работы органов местного самоуправления Московской области по обеспечению достижения целевых показателей развития за I полугодие 2017 года]", - отметил Воробьев.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Смирнова уточнила, что наибольшее снижение в "рейтинге-50" показали городские округа Озера, Дзержинский, Жуковский и Электросталь, а также Дмитровский и Раменский муниципальные районы.

Кроме того, отдельно рейтинговались закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО). "ЗАТО рейтингуются по 22 показателям, отдельно от остальных муниципалитетов. Среди ЗАТО только Краснознаменск показал не очень хорошие результаты", - сказала Смирнова.

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