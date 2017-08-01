Губернатор Подмосковья: недобросовестные УК должны уйти с рынка

КРАСНОГОРСК, 1 августа. /ТАСС/. Все недобросовестные управляющие компании, работающие в многоквартирных домах Подмосковья, должны уйти с рынка: на данный момент из 900 организаций 14 находятся в так называемой красной зоне. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев во вторник в ходе заседания правительства Московской области.

"Наша задача, чтобы каждая управляющая компания работала на жителей, на интересы многоквартирных домов, а значит, должна быть тесная связь с ними, должна быть программа всех тех приоритетных направлений, которые у нас есть. Обращаю внимание, что те компании, которые саботируют, работают недобросовестно, должны уйти с рынка", - сказал Воробьев.

По словам главы региона, в Московской области работает порядка 900 управляющих организаций, 14 из которых находятся в красной зоне. "Красная зона обозначает только одно - управляющая компания не слышит и не удовлетворяет требования жителей", - подчеркнул губернатор.

В свою очередь руководитель главного управления Московской области ГЖИ в ранге министра Вадим Соков напомнил, что Московская область - лидер по количеству многоквартирных домов. В Подмосковье более чем 54 тысячи многоквартирных домов. Для сравнения, в Москве только 34 тысячи многоквартирных домов, при этом площадь Московской области в 18 раз больше площади столицы.