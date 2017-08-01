Роспотребнадзор подтвердил безопасность хлеба в Московской области

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Московской области установило безопасность хлебобулочной продукции, продающейся в регионе, по итогам проверки в первом полугодии 2017 года. Об этом говорится в сообщении управления.

"Качество хлебобулочной продукции [в Московской области] по микробиологическим показателям улучшилось: все исследованные образцы соответствовали установленным требованиям, в то время как в 2016 году 1,6% проб хлебобулочной продукции не соответствовало требованиям", - говорится в сообщении. Доля несоответствующей российской кондитерской продукции, реализующейся в Подмосковье, снизилась с 3,1% до 2,6% в первом полугодии 2017 года против того же периода 2016 года.

При этом все исследованные Роспотребнадзором образцы хлебобулочной и кондитерской продукции соответствовали требованиям безопасности по содержанию солей тяжелых металлов и пестицидов, отмечается в сообщении.

Однако доля некачественной по микробиологическим показателям импортной кондитерской продукции в первом полугодии 2017 года выросла с 2,8% до 4,6% по сравнению с шестью месяцами 2016 года. Это объясняется длительным сроком хранения таких товаров и условиями их хранения в магазинах, пояснили в управлении.

Всего по результатам проверки специалисты забраковали 82 партии хлебобулочных изделий объемом 0,3 тонны и 295 партий кондитерских изделий объемом 1,6 тонны.