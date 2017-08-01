Более 50% элитных загородных домов в Подмосковье продается более двух лет

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Кризис рынка недвижимости в России привел к удлинению сроков экспозиции элитной загородной недвижимости в Московской области. Только 13% домов в Подмосковье продаются в течение первого полугода после выставления на продажу, более половины - продается более двух лет, следует из исследования агентства недвижимости Penny Lane Realty.

"В целом по рынку, более 50% домов продаются уже более двух лет", - говорится в сообщении по данным на конец июля 2017 года. Это связано с тем, что срок экспозиции морально устаревших объектов, переоцененных и с изъянами, которые не компенсируются ценой, вырос в два-три раза, пояснили в компании.

"Сегодня ликвидность загородного дома - это уже не способность быть проданным в короткий срок, а возможность быть проданным в принципе", - подчеркнули в компании. Около 31% элитных домов в Московской области продается более четырех лет, следует из материалов.

Около 7% объектов элитной недвижимости находят своих покупателей в течение трех месяцев, по данным аналитиков компании. Причем срок экспозиции может быть меньше месяца, если дом соответствует современным требованиям. Так, клиентов сейчас больше всего интересуют верное соотношение цены и качества, юридическая чистота объекта, выгодная локация, наличие внешней инфраструктуры, заселенность поселка, стоимость услуг управляющей компании и удачные планировки.