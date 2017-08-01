В Подмосковье рассчитывают искоренить проблему дублирования УК жилых домов

КРАСНОГОРСК, 1 августа. /ТАСС/. Власти Московской области направили в Минстрой РФ поправки в федеральное законодательство, касающиеся увеличения лицензионных требований к подмосковным управляющим компаниям (УК). Кроме того, поправками предлагается искоренить проблему "клонирования" управляющих организаций, зарегистрированных под одним названием, но имеющих разные идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН). Об этом сообщил журналистам руководитель главного управления Госжилинспекции (ГЖИ) Московской области Вадим Соков.

По его словам, в Подмосковье зарегистрированы УК с одинаковым названием, но с разным ИНН, однако де-юро на федеральном уровне это не запрещено.

"Такие мошеннические компании пытаются сделать дубль и потом, накопив долги перед ресурсником, просто переголосовать, - сказал Соков. - Поэтому это проект в законодательстве, но Московская область является одним из инициаторов законодательной инициативы в Минстрой РФ и в Госдуму, поэтому МинЖКХ и ГЖИ Подмосковья уже подали предложения и по увеличению лицензионных требований к управляющим компаниям, и закрытию таких дырок, чтобы не было "клонов".

Сотрудник пресс-службы Минстроя РФ сообщил ТАСС, что данные поправки могут рассмотреть уже в осеннюю сессию.

Борьба с "клонами"

О планах внедрить механизм отзыва "нулевых" лицензий у управляющих компаний министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень говорил в январе 2017 года. Новый механизм, разработанный Минстроем, позволит очистить рынок от "запасных" компаний. Министр пояснил, что если компания в течение года не управляла ни одним домом, лицензия будет изыматься.

Лицензирование компаний, управляющих многоквартирными домами, в России введено Федеральным Законом №255 от 21 июля 2014 года. Закон направлен на защиту собственников от недобросовестных УК. С 1 мая 2015 года ни одна компания не имеет право управлять многоквартирным домом, если она не получила лицензию.

По данным Минстроя, на сегодняшний день в РФ действует более 18 тыс. лицензий (по Москве - 833). Все лицензии есть в открытом доступе на сайте ГИС ЖКХ. Только на первом этапе лицензирования было отсеяно 13% УК, которые не соответствовали лицензионным требованиям.