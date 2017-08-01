Власти Подмосковья не допустят блокировку создания советов многоквартирных домов

КРАСНОГОРСК, 1 августа. /ТАСС/. Отказ муниципальных властей в содействии создания советов многоквартирных домов является "глубочайшим заблуждением", и власти региона это не допустят. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил во вторник в рамках заседания правительства.

"Обращаю внимание, что блокирование создания совета многоквартирных домов является глубочайшим заблуждением, и мы этого не допустим. Каждый многоквартирный дом должен иметь своего неформального руководителя, потому что это активные и неравнодушные люди, которые обеспечивают диалог и решение насущных проблем, которые существуют в каждом многоквартирном доме", - сказал Воробьев.

По словам руководителя главного управления Госжилинспекции Подмосковья Вадима Сокова, ряд муниципальных образований Московской области недостаточно активно помогает создавать советы многоквартирных домов.

Также Соков напомнил, что Московская область - лидер по количеству многоквартирных домов, в Подмосковье их более 54 тысяч.