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Власти Подмосковья не допустят блокировку создания советов многоквартирных домов

Москва Московская область
1 августа, 14:40 UTC+3 КРАСНОГОРСК КРАСНОГОРСК 1, августа. /ТАСС

По мнению губернатора Андрея Воробьева, отказ муниципальных властей в сотрудничестве по данному вопросу является "глубочайшим заблуждением"

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КРАСНОГОРСК, 1 августа. /ТАСС/. Отказ муниципальных властей в содействии создания советов многоквартирных домов является "глубочайшим заблуждением", и власти региона это не допустят. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил во вторник в рамках заседания правительства.

"Обращаю внимание, что блокирование создания совета многоквартирных домов является глубочайшим заблуждением, и мы этого не допустим. Каждый многоквартирный дом должен иметь своего неформального руководителя, потому что это активные и неравнодушные люди, которые обеспечивают диалог и решение насущных проблем, которые существуют в каждом многоквартирном доме", - сказал Воробьев.

По словам руководителя главного управления Госжилинспекции Подмосковья Вадима Сокова, ряд муниципальных образований Московской области недостаточно активно помогает создавать советы многоквартирных домов.

Также Соков напомнил, что Московская область - лидер по количеству многоквартирных домов, в Подмосковье их более 54 тысяч.

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