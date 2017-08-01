В Подмосковье могут создать госпрограмму по модернизации рыбохозяйственных предприятий

НОГИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Власти Московской области могут рассмотреть возможность создания отдельной программы по модернизации существующих рыбохозяйственных предприятий в том случае, если соответствующий запрос поступит со стороны фермеров, а комплекс предполагаемых мер даст увеличение объемов производства. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

"Мы пока сосредоточимся на том, что у нас есть. Проанализируем комплексные предложения. Может быть, будет отдельная программа по модернизации уже существующих предприятий в том случае, если будет соответствующий запрос со стороны коллег и комплекс этих мероприятий даст увеличение объемов производства на территории нашего региона", - сказал Разин.

Министр напомнил, что в Московской области уже введена мера поддержки на приобретение кормов для выращивания рыбы. "Это достаточно серьезное подспорье в хозяйственной деятельности предприятий как существующих, так и новых", - отметил он.

Основную инвестиционную поддержку проектов, которые реализуются в сфере производства аквакультуры, составляет возмещение 20% капитальных затрат на строительство новых объектов из бюджета региона.

"Подобной меры поддержки нет на федеральном уровне и практически нет на региональном уровне. Мы считаем, что для развития аквакультуры Московская область является достаточно интересным регионом, потому как основной объем потребления рыбы сосредоточен здесь", - заключил он.