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Первый рыбный с/х кооператив появится в Подмосковье в 2018 году

Москва Московская область
1 августа, 22:41 UTC+3 НОГИНСК /ПОДМОСКОВЬЕ/ 1, августа. /ТАСС

Объем инвестиций в разработку проекта составляет 3 млн рублей

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НОГИНСК /ПОДМОСКОВЬЕ/, 1 августа. /ТАСС/. Власти Московской области намерены популяризовать создание сельскохозяйственных кооперативов в сфере аквакультуры. Первый такой кооператив появится в Дмитровском районе в 2018 году, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"Достаточно интересное предложение по созданию сельскохозяйственных кооперативов, где базовые предприятия будут предоставлять рыбопосадочный материал, производить корма и заниматься переработкой, а фермерские хозяйства будут заниматься выращиванием. Планируется такой проект запустить в Дмитровском районе", - сказал Разин, добавив, что предприятие заработает в 2018 году. Объем инвестиций в проект составляет 3 млн рублей.

Министр отметил, что правительство намерено популяризировать создание подобных рыбных сельскохозяйственных кооперативов и планирует подготовить этот проект для получения гранта в рамках региональной программы по поддержке аграрных предприятий в 2018 году.

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