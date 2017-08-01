Первый рыбный с/х кооператив появится в Подмосковье в 2018 году

НОГИНСК /ПОДМОСКОВЬЕ/, 1 августа. /ТАСС/. Власти Московской области намерены популяризовать создание сельскохозяйственных кооперативов в сфере аквакультуры. Первый такой кооператив появится в Дмитровском районе в 2018 году, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"Достаточно интересное предложение по созданию сельскохозяйственных кооперативов, где базовые предприятия будут предоставлять рыбопосадочный материал, производить корма и заниматься переработкой, а фермерские хозяйства будут заниматься выращиванием. Планируется такой проект запустить в Дмитровском районе", - сказал Разин, добавив, что предприятие заработает в 2018 году. Объем инвестиций в проект составляет 3 млн рублей.

Министр отметил, что правительство намерено популяризировать создание подобных рыбных сельскохозяйственных кооперативов и планирует подготовить этот проект для получения гранта в рамках региональной программы по поддержке аграрных предприятий в 2018 году.