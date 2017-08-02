В Подмосковье намерены развивать закрытые системы выращивания осетра и форели

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Власти Московской области намерены стимулировать создание закрытых систем выращивания осетра и форели в качестве внедрения новых технологий в аквакультуру региона. Об этом сообщил журналистам в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

"Сейчас мы говорим о новых технологиях, так называемая закрытая система выращивания рыбы. В рамках этих технологий планируется выращивание уже элитных пород рыб - осетровые и форелевые породы", - сказал Разин, уточнив, что на данный момент подобные проекты находятся в активной стадии реализации в Дубне, Волоколамске, Раменском районе и Луховицком городском округе.

Глава Минсельхоза региона добавил, что в сфере аквакультуры целью областного правительства является создание условий для появления новых современных предприятий, которые будут производить как традиционные виды рыб, так и те виды, которые для региона были несколько экзотичными. "Я говорю сейчас об осетровых и форелевых, в том числе и на мясо, и на производство икры", - отметил он. Кроме того, в регионе существуют отдельные проекты по разведению тилапии, обсуждается возможность разведения сомовых, добавил Разин.

По мнению министра, Московская область является достаточно интересным регионом для развития аквакультуры, поскольку основной объем потребления рыбы сосредоточен именно в Московской агломерации.