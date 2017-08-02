Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье намерены развивать закрытые системы выращивания осетра и форели

Москва Московская область
2 августа, 8:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Подобные проекты уже активно реализуются в Дубне, Волоколамске, Раменском районе и Луховицком городском округе

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Власти Московской области намерены стимулировать создание закрытых систем выращивания осетра и форели в качестве внедрения новых технологий в аквакультуру региона. Об этом сообщил журналистам в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

"Сейчас мы говорим о новых технологиях, так называемая закрытая система выращивания рыбы. В рамках этих технологий планируется выращивание уже элитных пород рыб - осетровые и форелевые породы", - сказал Разин, уточнив, что на данный момент подобные проекты находятся в активной стадии реализации в Дубне, Волоколамске, Раменском районе и Луховицком городском округе.

Смотрите также
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года

Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь

Глава Минсельхоза региона добавил, что в сфере аквакультуры целью областного правительства является создание условий для появления новых современных предприятий, которые будут производить как традиционные виды рыб, так и те виды, которые для региона были несколько экзотичными. "Я говорю сейчас об осетровых и форелевых, в том числе и на мясо, и на производство икры", - отметил он. Кроме того, в регионе существуют отдельные проекты по разведению тилапии, обсуждается возможность разведения сомовых, добавил Разин.

По мнению министра, Московская область является достаточно интересным регионом для развития аквакультуры, поскольку основной объем потребления рыбы сосредоточен именно в Московской агломерации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
2
На берегу Москвы-реки в пакетах обнаружены человеческие останки
3
Памфилова назвала ложью заявления Ройзмана о непроходимости муниципального фильтра
4
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
5
Рогозин объяснил, почему удалил из соцсети записи, адресованные румынским политикам
6
Курс евро превысил 72 рубля впервые с сентября 2016 года
7
Рогозин считает, что за срывом его визита в Кишинев стоял лидер правящей в Молдавии партии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама