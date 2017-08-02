Власти Раменского района Подмосковья приступили к ликвидации незаконных свалок

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Работы по уборке незаконных свалок, отмеченных на интерактивной карте Общероссийского народного фронта (ОНФ), начались в Раменском районе Московской области после того, как активисты и представители Министерства экологии Подмосковья провели совместный рейд в муниципалитете. Об этом сообщило в среду региональное отделение ОНФ.
Раменский район был среди отстающих по ликвидации несанкционированных свалок. Чтобы ускорить работу местных властей, ОНФ намеревался провести рейды на неделе 31 июля - 4 августа в Раменском, Солнечногорском районах и Истринском городском округе, где ситуация обстояла хуже всего в области. Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган заявил тогда, что разбираться с отстающими будут вплоть до обсуждения на правительстве Московской области.
"Две свалки в Дергаево оказались убраны. Свалку в Островцах начали убирать прямо при нас", - прокомментировал итоги рейда член регионального штаба Народного фронта, координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Московской области Сергей Андреев.
ОНФ апеллирует к данным интерактивной карты, на которой каждый житель может отметить незаконную свалку. На 26 июля в этом ресурсе было зарегистрировано шесть стихийных свалок в Истринском районе, девять - в Раменском, и 16 - в Солнечногорском.
Мусорная карта Подмосковья
Всего 142 стихийные свалки зарегистрированы через интерактивную карту ОНФ, из них ликвидировано 73. Со всеми несанкционированными навалами на своей территории справились Шаховская, Дзержинский, Коломенский, Королев, Лыткарино и Шатура.
Общественники разработали интерактивную карту в рамках всероссийского проекта "Генеральная уборка". Его цель - вовлечь россиян в контроль за экологической обстановкой и санитарным состоянием своего региона.
ОНФ ведет постоянный мониторинг карты и посещает точки, указанные на ней жителями.