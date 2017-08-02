Министерство экологии Подмосковья усилит надзор за возникновением свалок

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области усилит надзор за возникновением в регионе несанкционированных свалок мусора, сообщили в среду в министерстве.

"Инспекторы государственного экологического и административно-технического надзора Московской области увеличат количество рейдовых мероприятий по выявлению нелегальных свалок в зеленых зонах и вдоль дорог. Это связано с опасениями жителей Чеховского района после приостановки деятельности полигона ТБО "Кулаковский", - говорится в сообщении.

Работа мусорного полигона "Кулаковский" была приостановлена на 15 суток по решению суда на прошлой неделе из-за выявленных на объекте нарушений природоохранного законодательства. Между тем свалка должна быть окончательно остановлена к 1 сентября 2017, согласно территориальной схеме закрытия и рекультивации полигонов в Московской области. Дорожная карта для этого уже разработана и одобрена.

Объект исчерпал свои возможности по приему и размещению отходов, отметил министр экологии Подмосковья Александр Коган. "Дальнейший прием и размещение мусора будет проходить на оставшихся 16 полигонах Подмосковья в рамках утвержденных проектных мощностей," - приводятся в сообщении его слова.

Минэкологии области совместно с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) на протяжении июля и августа активно выявляют несанкционированные свалки, отмеченные жителями области на специальной интерактивной карте ОНФ, напомнил Коган. Министерство и активисты проводят еженедельные селекторные совещания с руководителями муниципалитетов по контролю за выполнением графика уборки и выездные рейды с привлечением сотрудников Госадмтехнадзора и Комитета лесного хозяйства.

"Около половины объектов, указанных на интерактивной карте свалок ОНФ, уже ликвидированы, а в тех районах, где темпы уборки свалок будут неудовлетворительными, продолжатся рейдовые мероприятия, а ситуация в них будет рассмотрена на заседании правительства Московской области", - добавил министр.