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СК начал проверку по невыплате зарплаты сотрудникам подмосковной компании на 3 млн рублей

Москва Московская область
2 августа, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Ранее в эфире одного из региональных телеканалов вышел сюжет о невыплате зарплаты сотрудникам МУП "Специализированное коммунальное хозяйство"

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту невыплаты зарплаты сотрудникам мусороперерабатывающей компании в Подмосковье на 3 млн рублей. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"Сюжет о невыплате заработной платы сотрудникам МУП "Специализированное коммунальное хозяйство" прошел в эфире одного из региональных телеканалов. Как установлено следствием, 78 сотрудникам с мая по 1 августа была частично не выплачена заработная плата на общую сумму более 3 млн рублей", - сообщили в ГСУ.

В рамках проверки следователи дадут всестороннюю правовую оценку действиям работодателя и установят точный размер невыплаченной зарплаты и период ее невыплаты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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