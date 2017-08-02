СК начал проверку по невыплате зарплаты сотрудникам подмосковной компании на 3 млн рублей

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту невыплаты зарплаты сотрудникам мусороперерабатывающей компании в Подмосковье на 3 млн рублей. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.
"Сюжет о невыплате заработной платы сотрудникам МУП "Специализированное коммунальное хозяйство" прошел в эфире одного из региональных телеканалов. Как установлено следствием, 78 сотрудникам с мая по 1 августа была частично не выплачена заработная плата на общую сумму более 3 млн рублей", - сообщили в ГСУ.
В рамках проверки следователи дадут всестороннюю правовую оценку действиям работодателя и установят точный размер невыплаченной зарплаты и период ее невыплаты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.