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Треть подъездов от плана 2017 года отремонтировали в Подмосковье к 1 августа

Москва Московская область
2 августа, 13:58 UTC+3 ВИДНОЕ ВИДНОЕ 2, августа. /ТАСС

В связи с погодными условиями реализация программы идет с небольшим отставанием от графика

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ВИДНОЕ, 2 августа. /ТАСС/. Десять тысяч подъездов в Московской области отремонтировано к 1 августа. Всего до декабря этого года планируется отремонтировать 32 тыс. подъездов, сообщил журналистам в среду министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

"У нас на этот год запланировано в ремонт 32 тыс. подъездов. Сейчас мы сделали треть, то есть 10 тыс. подъездов. Мы чуть-чуть отстаем от графика, не половину, а треть подъездов отремонтировали, потому что погода. Треть - это тоже очень существенно", - сказал Хромушин.

По мнению министра, отставание от графика также объясняется сложными процессами с финансированием программы. "Мы никогда этим не занимались. Мы выделяем 2,1 млрд рублей по решению губернатора управляющим компаниям для поддержания этой программы. Сами УК с этой программой бы никогда не справились", - сказал Хромушин, добавив, что в этом году программа полностью реализуется, "а в следующем все это будет быстрее и проще".

Программа по ремонту подъездов рассчитана на три года. За это время планируется отремонтировать порядка 80 тыс. подмосковных подъездов.

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