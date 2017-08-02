Судебные приставы арестовали теплоход стоимостью 18 млн рублей у должника в Подмосковье

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Судебные приставы арестовали заложенный должником разъездной теплоход "Александр" стоимостью 18 млн рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Московской области.

"В отношении должника судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство о взыскании в пользу ГК "Агентство по страхованию вкладов" суммы долга более 9 млн рублей. В рамках исполнительного производства судебным приставом произведен арест заложенного имущества, а именно теплохода "Александр" стоимостью свыше 18 млн рублей", - сказали в УФССП.

Для того, чтобы вернуть свое имущество, должник обязан в срок погасить задолженность. Если же он не успеет погасить долг, то теплоход будет выставлен на торги.

"Как показывает практика, именно аресты являются эффективной мерой воздействия на должников, уклоняющихся от исполнения судебных решений и требований исполнительных документов", - подчеркнули в ведомстве.