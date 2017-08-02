Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Судебные приставы арестовали теплоход стоимостью 18 млн рублей у должника в Подмосковье

Москва Московская область
2 августа, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Для возвращения имущества должнику необходимо в срок погасить задолженность

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Судебные приставы арестовали заложенный должником разъездной теплоход "Александр" стоимостью 18 млн рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Московской области.

"В отношении должника судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство о взыскании в пользу ГК "Агентство по страхованию вкладов" суммы долга более 9 млн рублей. В рамках исполнительного производства судебным приставом произведен арест заложенного имущества, а именно теплохода "Александр" стоимостью свыше 18 млн рублей", - сказали в УФССП.

Для того, чтобы вернуть свое имущество, должник обязан в срок погасить задолженность. Если же он не успеет погасить долг, то теплоход будет выставлен на торги.

"Как показывает практика, именно аресты являются эффективной мерой воздействия на должников, уклоняющихся от исполнения судебных решений и требований исполнительных документов", - подчеркнули в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
2
Песков допустил возможность присутствия в Сирии добровольцев из РФ
3
Три человека погибли в результате крушения лодки с туристами в Турции
4
Криптовалюта биткоин. Досье
5
Памфилова назвала ложью заявления Ройзмана о непроходимости муниципального фильтра
6
Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет
7
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама