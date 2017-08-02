Роспотребнадзор провел проверку более 97% детсадов, школ и колледжей Подмосковья

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Московской области обнародовало итоги проверки питания в детских садах, школах, колледжах и техникумах Подмосковья в 2016-2017 учебном году. В 97,8% случаев еда в образовательных учреждениях соответствовала нормам по микробиологии, в 96,7% - нормам по санитарно-химическим показателям, говорится в сообщении ведомства в среду.

"Было исследовано по микробиологическим показателям 2627 проб готовых блюд, из них 57 проб - 2,2% не соответствовали гигиеническим требованиям. По санитарно-химическим показателям исследовано 2239 проб готовых блюд, удельный вес неудовлетворительных проб составил 3,3% или 74 пробы", - говорится в сообщении.

Всего управление контролирует 2203 сада, 1482 школы и 189 образовательных организаций среднего профессионального образования в Московской области, все они прошли инспекцию, следует из материала. Кроме того, специалисты проверили 53 организатора питания и 28 поставщиков пищевых продуктов.

Инспекторы Роспотребнадзора чаще всего выявляли нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоках и несоответствие рациона детей и подростков примерным меню, то есть нормам потребления таких основных продуктов как мясо, молоко, творог, рыба, свежие фрукты, овощи и соки.

Между тем, охват горячим питанием в общеобразовательных организациях увеличился в 2016-2017 учебном году до 89,1% по сравнению с 85,7% в 2015-2016 году. В средних профессиональных образовательных организациях этот показатель вырос за тот же период с 68,8% до 70,5%.