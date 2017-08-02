Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роспотребнадзор провел проверку более 97% детсадов, школ и колледжей Подмосковья

Москва Московская область
2 августа, 14:39 UTC+3

Практически в 100% случаев еда в образовательных учреждениях соответствовала микробиологическим и санитарным нормам

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Московской области обнародовало итоги проверки питания в детских садах, школах, колледжах и техникумах Подмосковья в 2016-2017 учебном году. В 97,8% случаев еда в образовательных учреждениях соответствовала нормам по микробиологии, в 96,7% - нормам по санитарно-химическим показателям, говорится в сообщении ведомства в среду.

"Было исследовано по микробиологическим показателям 2627 проб готовых блюд, из них 57 проб - 2,2% не соответствовали гигиеническим требованиям. По санитарно-химическим показателям исследовано 2239 проб готовых блюд, удельный вес неудовлетворительных проб составил 3,3% или 74 пробы", - говорится в сообщении.

Всего управление контролирует 2203 сада, 1482 школы и 189 образовательных организаций среднего профессионального образования в Московской области, все они прошли инспекцию, следует из материала. Кроме того, специалисты проверили 53 организатора питания и 28 поставщиков пищевых продуктов.

Инспекторы Роспотребнадзора чаще всего выявляли нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоках и несоответствие рациона детей и подростков примерным меню, то есть нормам потребления таких основных продуктов как мясо, молоко, творог, рыба, свежие фрукты, овощи и соки.

Между тем, охват горячим питанием в общеобразовательных организациях увеличился в 2016-2017 учебном году до 89,1% по сравнению с 85,7% в 2015-2016 году. В средних профессиональных образовательных организациях этот показатель вырос за тот же период с 68,8% до 70,5%. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Журналист "Новой газеты" Нурматов пытался покончить с собой в суде
2
Три человека погибли в результате крушения лодки с туристами в Турции
3
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
4
Дмитрий Тулин: ЦБ не ждет сильных потрясений для банковской системы
5
Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет
6
Биткоин разделился на две валюты
7
ВФЛА объявила о дисквалификации шестерых легкоатлетов за допинг
Темы дня
Новости партнеров
Реклама