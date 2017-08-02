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Пожарные потушили открытое пламя на загоревшемся складе в Люберецком районе Подмосковья

Москва Московская область
2 августа, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Помещение загорелось ранее в среду, площадь пожара составляла 200 кв. метров

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в промышленной зоне подмосковного города Люберцы в Котельническом проезде. Об этом сообщили в среду в администрации Люберецкого городского округа.

"В 14:56 мск пожарным удалось локализовать пламя, в 14:59 мск - ликвидировать открытое горение", - сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий, его слова цитируются в сообщении.

Складской ангар загорелся 2 августа, площадь пожара составляла 200 кв. метров. Пока данных о пострадавших нет, отметили в пресс-службе администрации округа.

Всего в тушении огня принимали участие семь пожарных расчетов, из них пять из Люберец и два из Москвы. На складе хранились строительные и пиломатериалы.

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