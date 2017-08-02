За полгода в Подмосковье погашена задолженность по зарплате на 38 млн рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Подмосковные прокуроры добились погашения задолженности по зарплате на 38 млн рублей в этом году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области после проведения коллегии по итогам за первое полугодие.

"Особое внимание уделялось надзору за соблюдением трудового законодательства. В результате своевременно принятых мер прокурорского реагирования в истекшем полугодии погашена задолженность по заработной плате в размере более 38 млн рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.