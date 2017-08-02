Власти опровергли рост несанкционированных свалок в Чеховском районе Подмосковья

Глава Минстроя ожидает серьезного усиления спроса на ипотеку при ставке 8,5%Экономика и бизнес 2 августа, 19:21
Пригода намерен добиться высоких результатов на 200-метровке комплексным плаваниемСпорт 2 августа, 19:17
Чемпионы ОИ-2016 Мудранов и Халмурзаев выступят на чемпионате мира по дзюдо в БудапештеСпорт 2 августа, 19:14
Московское "Динамо" арендовало футболиста "Зенита" ЦаллаговаСпорт 2 августа, 19:10
Санкции США в отношении России. ДосьеБиографии и справки 2 августа, 19:05
Венгерка Хоссу выиграла этап КМ в Москве на дистанции 100 метров комплексным плаваниемСпорт 2 августа, 19:04
Новый угольный завод не позволит сократить выбросы углеродов в ЯпонииСоциальная ответственность 2 августа, 18:58
"Удар по отношениям": реакция российских политиков на подписание Трампом закона о санкцияхПолитика 2 августа, 18:54
Итальянка Пеллегрини выиграла этап КМ в Москве в плавании на 400 м вольным стилемСпорт 2 августа, 18:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Госадмтехнадзор по Московской области, Министерство экологии и природопользования Подмосковья и Общероссийский народный фронт (ОНФ) не зафиксировали рост несанкционированных навалов мусора в Чеховском и смежных районах из-за приостановки работы мусорного полигона "Кулаковский".
"Кулаковский" полигон суд закрыл на 15 суток из-за выявленных на объекте нарушений природоохранного законодательства. В этой связи ряд СМИ распространили информацию, что мусоровозы в Чеховском районе, где расположена свалка, стали несанкционированно сбрасывать отходы. Замусоренной якобы оказалась территория Чеховского и Серпуховского муниципалитетов.
Госадмтехнадзор не зафиксировал рост свалок и жалоб на них в Чеховском районе, сообщил ТАСС начальник Чеховского территориального отдела ведомства Валерий Шаров. "Нет, не было. И жалоб не поступало", - сказал он.
"На этой неделе мы однозначно никаких сбросов с мусоровозов не зафиксировали. Ни одной жалобы к нам не поступило ни на этой, ни на предыдущей неделе", - сообщил ТАСС начальник Серпуховского территориального отдела Госадмтехнадзора Андрей Федоров.
Ситуация с несанкционированными свалками в Чеховском и Серпуховском районах не обострялась, подтвердил ТАСС координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Московской области Сергей Андреев. Организация фиксирует местоположение незаконных навалов с помощью специальной интерактивной карты, на которой любой житель Подмосковья может поставить отметку.
"На сегодняшний день новых обращений от жителей в исполком или на "Интерактивную карту свалок" не зафиксировано. Возможно, они появятся позже", - сказал Андреев. Всего на карте ОНФ было зарегистрировано 356 незаконных свалок в Подмосковье. Из них 173 - 48,6% убрано, 68 в процессе ликвидации, по данным на 1 августа.
"Сейчас ситуация стабильная. Но мы будем оперативно реагировать на обращения", - подтвердили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
Ранее в среду Минэкологии региона сообщил, что власти увеличат количество рейдов по выявлению нелегальных свалок в зеленых зонах и вдоль дорог в связи с опасениями жителей Чеховского района после приостановки деятельности полигона ТБО "Кулаковский".
Решение суда истекает 13 августа, если оно не будет продлено, то до окончательной остановки объекта будет чуть больше половины месяца: "Кулаковский" должен быть закрыт 1 сентября по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева и согласно территориальной схеме закрытия и дальнейшей рекультивации мусорных полигонов в регионе.
План по закрытию полигонов ТБО в 2017 году был сформирован в 2016 году, поясняли ранее ТАСС в Минэкологии области.