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Власти опровергли рост несанкционированных свалок в Чеховском районе Подмосковья

Москва Московская область
2 августа, 19:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

По словам начальника Чеховского территориального отдела Госадмтехнадзора Валерия Шарова, на этой неделе в ведомство не поступало никаких жалоб на несанкционированные навалы мусора

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Госадмтехнадзор по Московской области, Министерство экологии и природопользования Подмосковья и Общероссийский народный фронт (ОНФ) не зафиксировали рост несанкционированных навалов мусора в Чеховском и смежных районах из-за приостановки работы мусорного полигона "Кулаковский".

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"Кулаковский" полигон суд закрыл на 15 суток из-за выявленных на объекте нарушений природоохранного законодательства. В этой связи ряд СМИ распространили информацию, что мусоровозы в Чеховском районе, где расположена свалка, стали несанкционированно сбрасывать отходы. Замусоренной якобы оказалась территория Чеховского и Серпуховского муниципалитетов.

Госадмтехнадзор не зафиксировал рост свалок и жалоб на них в Чеховском районе, сообщил ТАСС начальник Чеховского территориального отдела ведомства Валерий Шаров. "Нет, не было. И жалоб не поступало", - сказал он.

"На этой неделе мы однозначно никаких сбросов с мусоровозов не зафиксировали. Ни одной жалобы к нам не поступило ни на этой, ни на предыдущей неделе", - сообщил ТАСС начальник Серпуховского территориального отдела Госадмтехнадзора Андрей Федоров.

Жители не отмечали новых свалок на карте

Ситуация с несанкционированными свалками в Чеховском и Серпуховском районах не обострялась, подтвердил ТАСС координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Московской области Сергей Андреев. Организация фиксирует местоположение незаконных навалов с помощью специальной интерактивной карты, на которой любой житель Подмосковья может поставить отметку.

"На сегодняшний день новых обращений от жителей в исполком или на "Интерактивную карту свалок" не зафиксировано. Возможно, они появятся позже", - сказал Андреев. Всего на карте ОНФ было зарегистрировано 356 незаконных свалок в Подмосковье. Из них 173 - 48,6% убрано, 68 в процессе ликвидации, по данным на 1 августа.

"Сейчас ситуация стабильная. Но мы будем оперативно реагировать на обращения", - подтвердили в пресс-службе Минэкологии Московской области.

Плановое закрытие полигона

Ранее в среду Минэкологии региона сообщил, что власти увеличат количество рейдов по выявлению нелегальных свалок в зеленых зонах и вдоль дорог в связи с опасениями жителей Чеховского района после приостановки деятельности полигона ТБО "Кулаковский".

Решение суда истекает 13 августа, если оно не будет продлено, то до окончательной остановки объекта будет чуть больше половины месяца: "Кулаковский" должен быть закрыт 1 сентября по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева и согласно территориальной схеме закрытия и дальнейшей рекультивации мусорных полигонов в регионе.

План по закрытию полигонов ТБО в 2017 году был сформирован в 2016 году, поясняли ранее ТАСС в Минэкологии области.

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