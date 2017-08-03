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МЧС предупреждает о сильном ветре и грозах в первой половине дня в Подмосковье

Москва Московская область
3 августа, 10:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

По прогнозам специалистов, возможен дождь, местами сильный, гроза, при грозе - усиление ветра до 14-19 м/с

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области предупредило об ожидающемся в утренние часы усилении ветра и грозах.

"В связи с прохождением фронта окклюзии (атмосферного фронта - прим. ТАСС) в утренние часы 3 августа местами в Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра 14-19 м/с", - сообщает ГУ МЧС со ссылкой на данные Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Специалисты службы рекомендовали по возможности переждать непогоду в помещении. Находясь на улице, обходить стороной шаткие конструкции, автомобили парковать вдали от деревьев.

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