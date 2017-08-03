Гостехнадзор закрыл шесть аттракционов в Красногорске из соображений безопасности

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Инспекторы Государственного технического надзора (Гостехнадзор) по Московской области закрыли шесть из 11 аттракционов в городском парке Красногорска в ходе первого рейда в рамках плановых проверок этого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин в четверг.

Гостехнадзор по Московской области подчиняется региональному Министерству сельского хозяйства и продовольствия. Ведомство начало плановые проверки аттракционов 2 августа, они продлятся до 11 августа.

"В ходе проведения рейда было проверено 11 аттракционов. Шесть из них пришлось немедленно закрыть. Причиной стали серьезные нарушения техники безопасности и отсутствие необходимых документов на эксплуатацию", - сообщил Разин.

Сотрудники Гостехнадзора обнаружили отсутствие дополнительных запорных устройств на колесе обозрения, отсутствие информационных стендов с контактными телефонами экстренных служб и другие нарушения безопасной эксплуатации аттракционов, поясняется в материале пресс-службы министерства.

"Будет вестись надлежащий контроль за тем, чтобы аттракционы не были запущены до устранения неполадок", - сказал Разин.