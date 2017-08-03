Гостехнадзор закрыл шесть аттракционов в Красногорске из соображений безопасности

Песков: Россия нацелена максимально сотрудничать с антидопинговыми структурами мираСпорт 3 августа, 13:37
Песков о санкциях: Россия будет защищать свои интересыПолитика 3 августа, 13:23
Путин призвал "не строить дворцы", совершенствуя инфраструктуру на Дальнем ВостокеЭкономика и бизнес 3 августа, 13:21
Шишкарев: пляжный гандбол может быть включен в программу ОИ-2024Спорт 3 августа, 13:10
Бышовец: матч с "Динамо" расширит круг кандидатов в сборную России по футболуСпорт 3 августа, 12:52
Первый матч гандбольный клуб "Спартак" сыграет 8 августаСпорт 3 августа, 12:46
"Яндекс.Такси" и Uber уведомили власти Москвы о слиянии бизнеса компанийЭкономика и бизнес 3 августа, 12:46
Голландка ван Дейк победила на ЧЕ в гонке с раздельным стартомСпорт 3 августа, 12:45
Мутко: WADA актуализировало дорожную карту, осталось немного для ее реализацииСпорт 3 августа, 12:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Инспекторы Государственного технического надзора (Гостехнадзор) по Московской области закрыли шесть из 11 аттракционов в городском парке Красногорска в ходе первого рейда в рамках плановых проверок этого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин в четверг.
Гостехнадзор по Московской области подчиняется региональному Министерству сельского хозяйства и продовольствия. Ведомство начало плановые проверки аттракционов 2 августа, они продлятся до 11 августа.
"В ходе проведения рейда было проверено 11 аттракционов. Шесть из них пришлось немедленно закрыть. Причиной стали серьезные нарушения техники безопасности и отсутствие необходимых документов на эксплуатацию", - сообщил Разин.
Сотрудники Гостехнадзора обнаружили отсутствие дополнительных запорных устройств на колесе обозрения, отсутствие информационных стендов с контактными телефонами экстренных служб и другие нарушения безопасной эксплуатации аттракционов, поясняется в материале пресс-службы министерства.
"Будет вестись надлежащий контроль за тем, чтобы аттракционы не были запущены до устранения неполадок", - сказал Разин.