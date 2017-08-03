Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гостехнадзор закрыл шесть аттракционов в Красногорске из соображений безопасности

Москва Московская область
3 августа, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Плановые проверки аттракционов продлятся до 11 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр сельского хозяйства Андрей Разин

Министр сельского хозяйства Андрей Разин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Инспекторы Государственного технического надзора (Гостехнадзор) по Московской области закрыли шесть из 11 аттракционов в городском парке Красногорска в ходе первого рейда в рамках плановых проверок этого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин в четверг.

Гостехнадзор по Московской области подчиняется региональному Министерству сельского хозяйства и продовольствия. Ведомство начало плановые проверки аттракционов 2 августа, они продлятся до 11 августа.

"В ходе проведения рейда было проверено 11 аттракционов. Шесть из них пришлось немедленно закрыть. Причиной стали серьезные нарушения техники безопасности и отсутствие необходимых документов на эксплуатацию", - сообщил Разин.

Сотрудники Гостехнадзора обнаружили отсутствие дополнительных запорных устройств на колесе обозрения, отсутствие информационных стендов с контактными телефонами экстренных служб и другие нарушения безопасной эксплуатации аттракционов, поясняется в материале пресс-службы министерства.

"Будет вестись надлежащий контроль за тем, чтобы аттракционы не были запущены до устранения неполадок", - сказал Разин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Андрей Калмыков: "Победа" снизит цену на авиабилет до минимума в 777 рублей
2
МЧС предупреждает об аномально жаркой погоде в Крыму
3
Минобороны опровергло сообщения о поножовщине в учебной части ЦВО
4
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
5
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
6
Минфин с 7 августа по 6 сентября закупит валюту на 47,6 млрд рублей
7
Володин пристыдил представителя КПРФ за незнание цитаты Сталина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама