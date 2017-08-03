Мособлизбирком закупит 1 тыс. КОИБов к президентским выборам 2018 года

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Московской области 3 августа объявило электронный аукцион на приобретение 1 тысячи КОИБов (Комплекс обработки избирательных бюллетеней) к президентским выборам. На это правительство Подмосковья выделило из регионального бюджета 260 млн рублей, сообщила журналистам в четверг председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

"Сегодня размещено на электронной площадке извещение о проведении аукциона на приобретение 1 тыс. КОИБов 2017 г. производства по инициативе и финансовой поддержке правительства Московской области. Контракт будет только в начале сентября, потом их будут изготавливать. Предположительно в начале ноября нам поступит партия КОИБов", - сказала Коновалова, уточнив, что на приобретение 1 тыс. КОИБов правительство Подмосковья выделило из регионального бюджета 260 млн рублей.

Выборы президента РФ намечены на март 2018 года. Действующий президент России Владимир Путин считает, что пока не настало время говорить о кандидатах на пост главы российского государства на выборах 2018 года. При этом он пообещал сделать все, чтобы избирательная кампания прошла строго по закону, а все желающие смогли выставить свои кандидатуры.