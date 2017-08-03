Первый в Подмосковье контактный зоопарк оштрафовали за нарушение ветеринарных требований

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Контролирующие органы Московской области оштрафовали контактный зоопарк "Горки" за отсутствие изолятора для содержания больных животных, надзора за распространением заразных болезней и другие нарушения ветеринарного законодательства. Об этом в четверг сообщает управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
Мини-зоопарк ИП Грачева называется "Горки", подтвердили ТАСС в управлении Россельхознадзора. Этот объект открылся в 2009 году и был тогда единственным на территории Подмосковья, согласно данным официального сайта администрации городского поселения Пески Коломенского района. Посещение контактного зоопарка входит в экскурсионные программы по Коломенскому муниципалитету. "Горки" входит в перечень учреждений культуры района.
"Прокуратурой Московской области проведена проверка исполнения требований ветеринарного законодательства в мини-зоопарках Коломенского района, принадлежащих ООО "Племенной питомник "Алабай" и индивидуальному предпринимателю М.А. Грачеву. В ходе проверки выявлены нарушения правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных правил", - говорится в сообщении.
Администрация контактного зоопарка также не смогла предоставить контролирующим органам ветеринарных сопроводительных документов на корма для животных и подтверждений регулярных дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных обработок.
По данным Россельхознадзора, общий штраф за нарушения в "Алабае" и "Горках" составил шесть тысяч рублей. На сколько оштрафован каждый из них, в ведомстве не уточнили.