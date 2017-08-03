Барные стойки могут установить к ЧМ-2018 в пригородных электричках Московского региона

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пригородные электрички, брендированные к чемпионату мира 2018 года, отправятся по всем пяти направлениям с московских вокзалов в июне 2018 года. Поезда будут оборудованы комфортными креслами, аудиогидами на иностранных языках, сервисными зонами для детей и информационными панно. Кроме того, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) рассматривает возможность установки в вагонах брендированных поездов барных стоек, сообщила в четверг журналистам министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По ее словам, проект запускается без привлечения бюджетных средств, за счет ЦППК. Вагоны электричек планируется брендировать снаружи в тематике ЧМ-2018. "Внутри тоже, мы надеемся, что участников этих маршрутов будет ждать сюрприз, потому что ЦППК рассматривает вариант установки там барных стоек. Это то, что любят болельщики. Но пока это в стадии рассмотрения", - сказала Косарева, отвечая на вопрос ТАСС о брендировании пригородных электричек к чемпионату.

Она отметила, что барные стойки не должны ассоциироваться только с алкоголем. "Это чай, кофе, квас, гастрономические бренды Подмосковья, которые мы с удовольствием представим" - сказала Косарева. Электрички выйдут на маршруты к чемпионату мира к июню следующего года, резюмировала министр.

Пресс-служба Министерства культуры Подмосковья в своих материалах отмечает, что разработан проект, который предполагает обеспечить комфортное путешествие туристов, начиная с вокзалов Москвы и заканчивая объектами показа. Планируется запуск специализированных электричек, брендирование под ЧМ-2018. Электрички будут оборудованы сервисными зонами для детей и информационными панно. По прибытии на станцию назначения желающие смогут взять велосипед напрокат и продолжить путешествие по современным велодорожкам. По пути следования гостей размещены информационные стенды, определены зоны отдыха для пешеходов и зона Wi-Fi. Все пешеходные территории и объекты показа адаптированы для лиц с ограниченными возможностями.

Кроме того, во время футбольного первенства планеты вход в подмосковные государственные музеи по паспорту болельщика будет бесплатным, а в период турнира государственные музеи будут работать без выходных. На благоустройство туристических маршрутов в Сергиевом Посаде, Клину, Коломне, Дмитрове и Истре из федерального, регионального и муниципальных бюджетов предусмотрено более 1,2 млрд рублей.