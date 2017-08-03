Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Барные стойки могут установить к ЧМ-2018 в пригородных электричках Московского региона

Москва Московская область
3 августа, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

ЦПКК рассматривает возможность продажи в баре не только алкоголя, но и чая, кофе и кваса

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пригородные электрички, брендированные к чемпионату мира 2018 года, отправятся по всем пяти направлениям с московских вокзалов в июне 2018 года. Поезда будут оборудованы комфортными креслами, аудиогидами на иностранных языках, сервисными зонами для детей и информационными панно. Кроме того, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) рассматривает возможность установки в вагонах брендированных поездов барных стоек, сообщила в четверг журналистам министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По ее словам, проект запускается без привлечения бюджетных средств, за счет ЦППК. Вагоны электричек планируется брендировать снаружи в тематике ЧМ-2018. "Внутри тоже, мы надеемся, что участников этих маршрутов будет ждать сюрприз, потому что ЦППК рассматривает вариант установки там барных стоек. Это то, что любят болельщики. Но пока это в стадии рассмотрения", - сказала Косарева, отвечая на вопрос ТАСС о брендировании пригородных электричек к чемпионату.

Она отметила, что барные стойки не должны ассоциироваться только с алкоголем. "Это чай, кофе, квас, гастрономические бренды Подмосковья, которые мы с удовольствием представим" - сказала Косарева. Электрички выйдут на маршруты к чемпионату мира к июню следующего года, резюмировала министр.

Пресс-служба Министерства культуры Подмосковья в своих материалах отмечает, что разработан проект, который предполагает обеспечить комфортное путешествие туристов, начиная с вокзалов Москвы и заканчивая объектами показа. Планируется запуск специализированных электричек, брендирование под ЧМ-2018. Электрички будут оборудованы сервисными зонами для детей и информационными панно. По прибытии на станцию назначения желающие смогут взять велосипед напрокат и продолжить путешествие по современным велодорожкам. По пути следования гостей размещены информационные стенды, определены зоны отдыха для пешеходов и зона Wi-Fi. Все пешеходные территории и объекты показа адаптированы для лиц с ограниченными возможностями.

Кроме того, во время футбольного первенства планеты вход в подмосковные государственные музеи по паспорту болельщика будет бесплатным, а в период турнира государственные музеи будут работать без выходных. На благоустройство туристических маршрутов в Сергиевом Посаде, Клину, Коломне, Дмитрове и Истре из федерального, регионального и муниципальных бюджетов предусмотрено более 1,2 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тела погибших в Абхазии россиянок отправят в Петербург в ближайшие дни
2
СМИ: немецкие ученые раскрыли тайну происхождения двух древних цивилизаций
3
Трамп призвал благодарить Конгресс за ухудшение отношений с Россией
4
Путин назвал криминалом нарушения, о которых ему сообщили граждане на "Прямой линии"
5
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
6
Андрей Калмыков: "Победа" снизит цену на авиабилет до минимума в 777 рублей
7
Минфин с 7 августа по 6 сентября закупит валюту на 47,6 млрд рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама