Около 200 навигационных знаков для болельщиков ЧМ-2018 установят в Подмосковье в этом году

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Власти Московской области планируют установить в ключевых пяти муниципалитетах около 200 дополнительных навигационных знаков, которые предназначены для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщила журналистам в четверг министр культуры Московской области Оксана Косарева.
По словам министра, с 2013 года Подмосковье стало пилотным регионом, в котором началась программа по установке двуязычных элементов навигации.
"За последние два-три года в регионе установили 1,1 тыс. указателей. В этом году мы устанавливаем еще до 200 указателей, которые будут по маршрутам движения, которые мы предлагаем именно к ЧМ-2018", - сказала Косарева, уточнив, что наибольшее количество знаков будет установлено в пяти муниципалитетах, которые усиленно готовятся к приему иностранных туристов в рамках чемпионата: Сергиеве Посаде, Коломне, Дмитрове, Истре, Клину.
Она добавила, что в этих же муниципалитетах также будут устанавливаться от 20 до 100 знаков туристической пешеходной навигации.
Кроме того, в регионе приступили к установке указателей пешеходной навигации на трех языках - русском, английском и китайском, "чтобы приезжающие в город на любом транспорте - электричке, автобусе, личном автомобиле - могли ориентироваться по нашим историческим центрам и воспользоваться всей инфраструктурой", отметила Косарева.