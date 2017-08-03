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И. о. главы Балашихи взял на контроль отключение горячей воды в одном из районов города

Москва Московская область
3 августа, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Более 50 домов в микрорайоне Новый Свет попали в зону отключения

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И. о. главы Балашихи Сергей Юров

И. о. главы Балашихи Сергей Юров

© Пресс-служба администрации Балашихинского городского округа/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Около 11 тыс. человек третью неделю остаются без горячей воды в Балашихинском городском округе, поскольку собственник котельной не смог возобновить водоснабжение после плановой профилактики, проходившей 18-31 июля, из-за долгов перед газоснабжающей организацией. И. о. главы муниципалитета Сергей Юров взял ситуацию на личный контроль, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе муниципальной администрации.

"Исполняющий обязанности главы Балашихи Сергей Юров взял ситуацию на личный контроль", - сообщили в пресс-службе.

Отключение допустила компания "ТСБ", обслуживающая котельную №7. В зону отключения попали более 50 домов в микрорайоне Новый Свет по Московскому бульвару, улицам Звездная, Зеленая, Орджоникидзе, Советская и Солнечная. Сумма долга котельной перед газоснабжающей компанией "Газпром межрегионгаз Москва" (входит в структуру "Газпрома") составляет около 77 млн рублей.

"Возможно, нагрузку по обеспечению горячей водой жителей микрорайона Новый Свет возьмет на себя другая организация. В пятницу этот вопрос будут рассматривать в правительстве области на уровне областного Министерства ЖКХ", - добавили в пресс-службе.

Аналогичное отключение из-за долгов котельной перед компанией "Газпром межрегионгаз Москва" произошло в селе Деденево Дмитровского района Московской области 28 июня. Под отключение попали около 3 тыс. человек. В конце июля администрация Дмитровского района уведомила жителей, что водоснабжение будет восстановлено к 10 августа.

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