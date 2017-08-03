Жители Подмосковья смогут законно ловить ястребов в области и содержать их как питомцев

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области начало выдавать разрешения на отлов ястребов из дикой природы для содержания их в качестве питомцев и обучения охоте. Об этом сообщает пресс-служба министерства в четверг.

"В Минэкологии Московской области начала работу комиссия по выдаче разрешений на изъятие из дикой природы [отлов] ястребов-перепелятников и ястребов-тетеревятников", - говорится в сообщении.

Экологи подтвердили возможность отлова этих птиц и обучения охоте, поскольку их популяция в Подмосковье стабильна. "В последние годы охота с ловчими птицами становится все более популярной", - добавили в министерстве.

Ястребы также могут использоваться на аэродромах для отпугивания других птиц, которые представляют потенциальную опасность для полетов воздушных судов.

"Каждая заявка на изъятие объектов животного мира рассматривается специальной комиссией. Главным критерием ее работы является сохранение природной популяции птиц", - приводятся в сообщении слова министра экологии Московской области Александра Когана. Отлов ястребов без разрешения запрещен.

Ястребы-тетеревятники - самый крупный вид рода ястребов. Самки этих птиц крупнее самцов, размах ее крыльев может составлять 105-115 см, а весить она может 860-1600 граммов. Ястреб-перепелятник - маленькая птица с короткими и широкими крыльями. Взрослый самец достигает 29-34 см в длину и 59-64 см размахе крыльев.