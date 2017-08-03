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В квартире жителя подмосковной Лобни обнаружен арсенал оружия

Москва Московская область
3 августа, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Обнаруженный арсенал передан следственно-оперативно группе

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии обнаружили склад оружия в квартире жителя подмосковной Лобни. Как сообщили в четверг в пресс-службе ведомства, оружие и боеприпасы были обнаружены в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

"Саперы Росгвардии установили, что в квартире находятся 28 единиц стрелкового оружия, 16 гранат, 27 запалов, 1,5 кг пороха, 34 сигнальные ракеты, 18 единиц холодного оружия и более 7 тыс. различных боеприпасов", - сообщили в Росгвардии.

Весь найденный арсенал оружия и боеприпасов передан следственно-оперативной группе.

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