В квартире жителя подмосковной Лобни обнаружен арсенал оружия

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии обнаружили склад оружия в квартире жителя подмосковной Лобни. Как сообщили в четверг в пресс-службе ведомства, оружие и боеприпасы были обнаружены в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

"Саперы Росгвардии установили, что в квартире находятся 28 единиц стрелкового оружия, 16 гранат, 27 запалов, 1,5 кг пороха, 34 сигнальные ракеты, 18 единиц холодного оружия и более 7 тыс. различных боеприпасов", - сообщили в Росгвардии.

Весь найденный арсенал оружия и боеприпасов передан следственно-оперативной группе.