В квартире жителя подмосковной Лобни обнаружен арсенал оружия

Эксперты: авиакомпании готовы сдерживать рост цен на билеты для калининградцевНовости партнеров 3 августа, 18:09
Фабрика "Ангария" провела праздник мороженогоНовости партнеров 3 августа, 17:55
Конгресс IAAF проголосовал за продление отстранения ВФЛАСпорт 3 августа, 17:52
Как учения "Запад-2017" наделали много "шума" в Европе и СШААрмия и ОПК 3 августа, 17:50
Шляхтин с пониманием отнесся к решению IAAF об отстранении российских спортсменовСпорт 3 августа, 17:47
Шляхтин: продление ситуации с отстранением ВФЛА затрагивает молодых спортсменовСпорт 3 августа, 17:41
Французская футбольная лига попросила испанскую не препятствовать переходу Неймара в ПСЖСпорт 3 августа, 17:28
Минниханов призвал поддерживать инициативы по сохранению языка и традиций татарОбщество 3 августа, 17:23
Белорусский бизнесмен Прокопеня отказался от покупки украинской "дочки" СбербанкаЭкономика и бизнес 3 августа, 17:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии обнаружили склад оружия в квартире жителя подмосковной Лобни. Как сообщили в четверг в пресс-службе ведомства, оружие и боеприпасы были обнаружены в рамках оперативно-разыскных мероприятий.
"Саперы Росгвардии установили, что в квартире находятся 28 единиц стрелкового оружия, 16 гранат, 27 запалов, 1,5 кг пороха, 34 сигнальные ракеты, 18 единиц холодного оружия и более 7 тыс. различных боеприпасов", - сообщили в Росгвардии.
Весь найденный арсенал оружия и боеприпасов передан следственно-оперативной группе.