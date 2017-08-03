Власти: высотная застройка не предполагается вокруг усадьбы "Архангельское"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Окрестности усадьбы "Архангельское" в Красногорском округе Московской области не будут застроены высотными зданиями после того, как ее статус "объект культурного наследия федерального значения" был дополнен "достопримечательным местом". Об этом журналистам сообщила в четверг министр культуры Московской области Оксана Косарева.

"Усадьба "Архангельское" и ее окрестности, связанные с жизнью князей Одоевских, Голицыных и Юсуповых, были включены в перечень достопримечательностей в соответствии с заявлением Министерства культуры РФ от 14 июня 2017 года, сообщила ранее ТАСС начальник главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская.

"Усадьба "Архангельское" - федерального значения объект культурного наследия, по которому очень жестко соблюдаются все режимы охраны. Варианты какой-то застройки, высотной застройки по этой усадьбе не предполагаются", - сказала министр.

При этом объекты культурного наследия находятся в введении главного управления культурного наследия Московской области, а не Министерства культуры, отметила Косарева.