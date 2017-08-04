Пожарные локализовали крупный пожар на заброшенном заводе в подмосковных Люберцах

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пожарные локализовали крупное возгорание на заброшенном заводе сельскохозяйственных машин им. Ухтомского в центре подмосковного города Люберцы, сообщил ТАСС в пятницу глава городского округа Владимир Ружицкий.
По его словам, площадь пожара достигала 300 кв. м. Предположительно, на территории объекта загорелся строительный мусор.
"В 7:42 мск поступил сигнал на пульт. Огонь локализовали в 8:12 мск. Сейчас идет проливка", - сказал собеседник агентства.
Пожар тушат шесть пожарных экипажей, добавил глава городского округа. Данных о пострадавших нет, добавил Ружицкий. Завод расположен по адресу: улица Красная, д. 1.