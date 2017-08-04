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Пожарные локализовали крупный пожар на заброшенном заводе в подмосковных Люберцах

Москва Московская область
4 августа, 9:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Площадь пожара достигала 300 кв. м., его тушат шесть пожарных экипажей

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пожарные локализовали крупное возгорание на заброшенном заводе сельскохозяйственных машин им. Ухтомского в центре подмосковного города Люберцы, сообщил ТАСС в пятницу глава городского округа Владимир Ружицкий.

По его словам, площадь пожара достигала 300 кв. м. Предположительно, на территории объекта загорелся строительный мусор.

"В 7:42 мск поступил сигнал на пульт. Огонь локализовали в 8:12 мск. Сейчас идет проливка", - сказал собеседник агентства.

Пожар тушат шесть пожарных экипажей, добавил глава городского округа. Данных о пострадавших нет, добавил Ружицкий. Завод расположен по адресу: улица Красная, д. 1.

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