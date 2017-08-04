Иномарка столкнулась с каретой скорой помощи в Подмосковье, пострадал фельдшер

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Фельдшер пострадал в результате столкновения иномарки и кареты скорой помощи в подмосковном Ступино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
"Сегодня около 08:10 мск произошло столкновение автомобиля Mitsubishi с каретой скорой помощи в городе Ступино Московской области. В результате столкновения машина скорой перевернулась", - сказал собеседник, отметив, что пострадал фельдшер.
В пресс-службе не уточнили, находился ли пациент в машине скорой помощи.
В настоящее время на месте ДТП работают полицейские.