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Власти: создание фонда помощи дольщикам не ухудшит ситуацию на рынке Подмосковья

Москва Московская область
4 августа, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

С начала года в регионе было выдано 142 заключения о соответствии на общую площадь 2,5 млн кв. м

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Новые требования к девелоперам, в частности, требование делать отчисления в фонд помощи дольщикам, не ухудшат ситуацию на рынке недвижимости в Подмосковье, считает первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Андрей Куприянов.

"Что касается опасения, что часть застройщиков уйдет с рынка, поскольку достаточно специфичны новые требования, которые заложены в новом законе (о компенсационном фонде - прим. ТАСС). Когда вносились изменения в ФЗ-214 в прошлом году, опасения были примерно такие же. Все боялись не получить заключений о соответствии, которые все сейчас получают", - сказал Куприянов в пятницу на бизнес-бранче в Москве.

Он уточнил, что за семь месяцев было выдано 142 заключения о соответствии на общую площадь 2,5 млн кв. м. "То есть ситуация не ухудшилась", - отметил Куприянов, добавив, что ситуация на рынке недвижимости в Московской области "непростая, но не удручающая".

Компенсационный фонд помощи дольщикам - публично-правовая компания. Организация была создана в январе 2017 года, функционал был утвержден Госдумой РФ 21 июля. Девелоперы будут отчислять в него минимум 1,2% от планируемой стоимости многоквартирного дома. Из этого фонда дольщики смогут получить возмещение или использовать средства для завершения строительства проблемного объекта.

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