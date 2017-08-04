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Власти Подмосковья создали единый фонд геодезических данных региона

Москва Московская область
4 августа, 12:52 UTC+3

Информация о зданиях, строениях, лесах, дорогах и гидрографии региона будет доступна в электронной форме

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Правительство Московской области утвердило создание "Фонда пространственных данных" (ФПД), в котором будет аккумулироваться вся геодезическая и картографическая информация региона. Доступ физических и юридических лиц к данным будет платным, следует из постановления, опубликованного на сайте правительства и губернатора Подмосковья в пятницу.

"Фонд пространственных данных Московской области - фонд для сбора, хранения и предоставления данных и материалов, полученных в результате выполнения геодезических и картографических работ, организованных органами государственной власти Московской области или подведомственными этим органам государственными учреждениями", - говорится в материалах.

ФПД будет вестись в электронной форме. Его держателем станет ГБУ "Трест геолого-геодезических и архитектурно-планировочных работ "Мособлгеотрест".

Фонд будет располагать данными о зданиях, строениях, лесах, дорогах и гидрографии. 

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